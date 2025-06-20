حركات استعراضية بموكب زفاف..ضبط قائدي سيارة ودراجة نارية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارة ملاكى ودراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيرهما بالإسكندرية، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة والدراجة النارية الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه وقائديهما مقيمان بمحافظة الإسكندرية، وتبين عدم حملهما "تراخيص قيادة" .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما فى موكب حفل زفاف أحد أصدقائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة والدراجة النارية وقائديهما.