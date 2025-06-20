بسبب قضية خلع.. تفاصيل التعدى على سيدة بالضرب بالدقهلية| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالتعدى على أخرى بالضرب بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها ربة منزل "مصابة بعدة كدمات"- مقيمة بمحافظة بالدقهلية، وبسؤالها قررت بوجود خلافات زوجية بينها وزوجها لقيامها برفع دعوى خلع عليه، وأنها حال سيرها بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية بتاريخ 12مايو الماضى، تقابلت مع أحد الأشخاص وسيدتين "من أقارب زوجها" فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليها بالضرب وإحداث إصابتها على النحو المشار إليه، أمكن ضبط مرتكبى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.