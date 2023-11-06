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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن عمر السولية ..تفاصيل

شوبير
شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن خبر سار لجماهير الأهلي عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقال شوبير من الأخبار السعيدة لجماهير الأهلي مشاركة عمر السولية في الميران الجماعي النادي الأهلي اليوم بعد إصابته في العضلة الخلفي، مؤكداً علي ظهوره بمظهر جيد.

 

وأشار شوبير إلي عدم مشاركه علي معلول في المباراة القادمة للأهلي أمام سيراميكا وذلك بسبب الألم الذي يشعر به في العضلة اليمني وخضوعه للعلاج.

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي كلف هاني رمزي رئيس لجنة “الاسكاوتينج”، بالبحث عن مهاجمين للتعاقد معهم في يناير المقبل.

وأضاف هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يرغب في إيجاد بديل؛ تحسبًا لإمكانية رحيل أنتوني موديست مهاجم الفريق، حال استمرار أدائه المتواضع".

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وإياد تامر «حارس مواليد 2007» تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

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