عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

اشتر احتياجاتك | البيض بـ122 والدواجن بـ68 والذهب يسجل 2.211 جنيها للجرام

صدى البلد

البصل يسجل 19 جنيه في سوق العبور


الدواجن البيضاء تصل إلى 68 جنيها للكيلو


كرتونة البيض الأبيض بـ 122 جنيها


جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,211 جنيها للشراء


يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.


اسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 10 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 14 جنيها للكيلو، والبصل إلى 19 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 4.5 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 12 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 7 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة


ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان 28 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 9 جنيهات، و البامية 33 جنيها، والثوم 40 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين


ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 7 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيهات، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 30 جنيهًا، و الكمثرى الثلاجة 23 جنيها، و الباباظ 9 جنيهات، و الزنجبيل 70 جنيها.


أسعار  الدواجن  والبيض


أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:


أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 68 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  64 جنيهًا للكيلو،

والدواجن الساسو ما بين 92 و 93 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم


سجّل سعر البيض الأبيض 122 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 125 جنيها للكرتونة، والبلدي 140 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 32 و 37 جنيها،

والكتكوت “ساسو” بين 20 و 21 جنيها، والكتكوت

البلدي الحر بين 9.5 و 10.5 جنيه.  

 

أسعار الذهب اليوم في مصر


سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,560 جنيه للبيع و 2,580 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,926 جنيه للبيع و 2,949 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,194 جنيه للبيع و 2,211 جنيه للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,707 جنيه للبيع و 1,720 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 20,480 جنيه للبيع و 20,640 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 90,990 جنيه للبيع 91,701 جنيه للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 2,925,714 جنيه للبيع، و 2,948,571 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

أسعار الخضراوات اليوم اسعار الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض البرتقال البلدي الباذنجان البلدي البيض الأبيض الخضراوات اليوم الدواجن البيضاء الدواجن والبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

ترشيحاتنا

والله العظيم ما قتلته.. الجناة في قضية طبيب الساحل يبكون بعد حكم الإعدام

القباج: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم

تخطوا 10 آلاف شهيد.. فلسطين تعلن حصيلة ضحايا العدوان على غزة

لثقة الحكومة بنا| مدير هاير: نحن من أوائل حائزي الرخصة الذهبية ..فيديو

سياسة غزة "فاشلة".. ليبرمان يوجه تحذيرا خطيرا لحكومة الاحتلال بشأن حزب الله والحوثيين

طبيب بدرجة محارب| استاذ جراحة بطب القاهرة يجري 21 عملية لمصابي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

مكياج ناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

تعيش حياة طبيعية| فتاة ذئبية تايلاندية يغطي الشعر جميع جسمها. صور

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ