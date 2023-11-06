اشتر احتياجاتك | البيض بـ122 والدواجن بـ68 والذهب يسجل 2.211 جنيها للجرام

البصل يسجل 19 جنيه في سوق العبور



الدواجن البيضاء تصل إلى 68 جنيها للكيلو



كرتونة البيض الأبيض بـ 122 جنيها



جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,211 جنيها للشراء



يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.



اسعار الخضراوات اليوم



وصل سعر الطماطم إلى 10 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 14 جنيها للكيلو، والبصل إلى 19 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 4.5 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 12 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 7 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة



ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان 28 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور



وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 9 جنيهات، و البامية 33 جنيها، والثوم 40 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين



ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 7 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيهات، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم



ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 30 جنيهًا، و الكمثرى الثلاجة 23 جنيها، و الباباظ 9 جنيهات، و الزنجبيل 70 جنيها.



أسعار الدواجن والبيض



أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 68 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو،

والدواجن الساسو ما بين 92 و 93 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض 122 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 125 جنيها للكرتونة، والبلدي 140 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 32 و 37 جنيها،

والكتكوت “ساسو” بين 20 و 21 جنيها، والكتكوت

البلدي الحر بين 9.5 و 10.5 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سجّل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,560 جنيه للبيع و 2,580 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,926 جنيه للبيع و 2,949 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,194 جنيه للبيع و 2,211 جنيه للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,707 جنيه للبيع و 1,720 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 20,480 جنيه للبيع و 20,640 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 90,990 جنيه للبيع 91,701 جنيه للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 2,925,714 جنيه للبيع، و 2,948,571 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.