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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بحي وسط بمحافظة الإسكندرية

إزالة التعديات بمحافظة
إزالة التعديات بمحافظة الاسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، برئاسة عزة سعد، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بنطاق الحي، وذلد بمشاركة القيادات الأمنية ومدير حماية الاراضى الزراعية.

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 وتحت اشراف المهندسه دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحي، قامت إدارة المتابعة الميدانية وبالتعاون مع وحدة التدخل السريع وإدارة المباني والمشروعات بشن حمله إزالة بزمام إدارة خورشيد الزراعية بقرية أبيس العاشرة وتم ازالة قاعدة خرسانية بمسطح ٢.٣٥٠ مترا  جزء٧ حوشة ٥ زمام جمعية التعمير.

 كما تم إزالة جمالون بمساحة ٢.٣٠٠ مترا  جمعية التعمير جزء٢ حوشة١٤، و إزالة جمالون بمساحة ٢.٣٠٠ مترا حوشة ٦ بحري الطريق الدائري، وإزالة جمالون بمساحة ٢.١٥٠ مترا جزء ٧ حوشة ٨ .

وجارى المتابعه للحفاظ على الاراضى الزراعية ومحاربة ظاهرة البناء المخالف منذ المهد.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية الأراضى الزراعية إدارة المتابعة الميدانية التدخل السريع البناء المخالف

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