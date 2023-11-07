اتحاد شباب حزب المؤتمر يلتقي عمرو موسى لتبادل الرؤى بين الأجيال

التقى اتحاد شباب حزب المؤتمر، برئاسة إسلام تمراز، عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية سابقا والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر.

وذلك بحضور مينا عماد، أمين عام اتحاد الشباب، وخالد مرشد، أمين تنظيم اتحاد الشباب، والدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذى.

وناقش أعضاء اتحاد شباب حزب المؤتمر مع عمرو موسى كيفية دعوة الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية وجذبهم للعمل السياسي الهادف.

يأتي ذلك في إطار حرص اتحاد شباب حزب المؤتمر، على مشاركة الشباب وتأهيلهم للعمل الحزبي والمشاركة الفعالة، وأيضا على الاستماع لعدد من كبار السياسيين في مصر، لاكتساب خبرات وتبادل الرؤى بين الأجيال، واكتساب مهارات جديدة.