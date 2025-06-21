مقطورة نقل طيّرتني.. أحمد سعد يكشف تفاصيل تعرضه لحادث برفقة أسرته

طمأن الفنان أحمد سعد، محبيه بعد تعرضه لحادث سير، أثناء قيادته لسيارته الجديدة برفقة أولاده، وذلك بعد شرائها مباشرة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، كشف الفنان أحمد سعد، في برنامج "الحكاية": "أنا عارف إن العين بتيجي على العربية بعد الشراء، وكنت بجربها، ومعايا أولادي بفرّحهم، وطلعت من المعرض على الحادثة، مقطورة نقل طيّرتني".

وأضاف: "العربية كانت لسه من غير نمر، ولا كانت متأمَّن عليها وحاسس إن ربنا بيختبرني بعد ما رجعت من الحج".

وكان أحمد سعد قد أعلن عن الحادث عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتب: "لله ما أعطى ولله ما أخذ. كنت بجرب السيارة ورايح أعلق نمرها، ولكن حصل لي حادث. بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".

يُذكر أن الحادث أثار قلق جمهوره، في حين تداول محبوه صوره الأخيرة من الحفل الذي ظهرت فيه زوجته، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها.