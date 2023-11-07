: ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب الأقل من 5 أمتار للعمالة غير المنتظمة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بوضع حجر أساس مركز “بالوعى مصر بتتغير للأفضل ”، والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة والذى يخدم نطاق مراكز (المطرية والمنزلة والجمالية).

وعقدوا لقاءا موسعاً بالصيادين واستمعوا الي مطالبهم ومشاكلهم بمقر مركز شباب العصافرة بحضور شيوخ وكبار الصيادين واعضاء جمعيات رعاية اسر الصيادين ، ووجه الصيادون الشكر للسيد رئيس الجمهورية على الاهتمام بشخص الصياد والجهود الخاصة بتطوير بحيرة المنزلة، وتواجد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية اليوم خير دليل على ذلك الاهتمام.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، وأعضاء مجلسي النواب النائب أحمد الحديدي ، النائبة شيماء نبيه ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية .

وتفقد "محافظ الدقهلية" و"وزيرة التضامن الاجتماعي" القافلة المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي (الحماية و الرعاية والتنمية) ، كما تفقدوا القافلة الطبية والتي يوجد بها عدد من التخصصات الباطنة والاطفال والعظام وتنظيم الاسرة ، وقاموا بتسليم أجهزة تعويضية لعدد 35 حالة من ذوى الهمم من اسر الصيادين بمبلغ 150ألف جنيه ، كما قاموا بافتتاح المعرض الخيرى للسلع الغذائية بمبلغ 300 الف جنيه يستفيد منه حوالى 1000اسره من اسر الصيادين بواقع 300 جنيه لكل اسرة بالشراكة مع مؤسسة الاصلاح الخيرية .

وأشار " مختار " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير بحيرة المنزلة وإعادتها الي سابق عهدها للحفاظ علي الثروة السمكية وتأمين مصادر رزق للصيادين ، مشيراً إلي أن البحيرة أصبحت مساحتها 250 الف فدان بعد أعمال التكريك والتطهير بعد أن كانت مساحتها 150 الف فدان فقط بسبب التعديات عليها .

وأكد " المحافظ " أن الدولة تعمل علي تمكين الصيادين اقتصاديا والنهوض بأسرهم من خلال توفير العديد من البرامج لرفع مستوى الوعى لديهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والافراد .

وقال " مختار " جئنا اليوم لنستمع إلي مشاكل الصيادين لحلها والعمل علي تلبية مطالبهم من خلال التمكين الاقتصادى وحصولهم علي كافة الخدمات من خلال التمكين الاقتصادى وحصولهم على قروض حسنة وحل المشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنية ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد وحصولهم على المعاش التأمينى.

وثمن " المحافظ " دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى والتدريب لصيادي بحيرة المنزلة ورفع درجة الوعى لديهم والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

ومن جهتها أكدت " وزيرة التضامن الاجتماعي" أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.

وأعلنت " القباج " عن حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية لبحث مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والعمل على حلها، وبحث سداد المتأخرات الخاصة بهم لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023.

وقررت "وزيرة التضامن الاجتماعي " إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.

وايضا قررت " القباج " ضم 6 الاف أسرة بمحافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي

" تكافل وكرامة " بواقع 250 الف فرد صيادين وغير صيادين .

كما قررت " وزيرة التضامن " ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج " كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة للصيادين .

والجدير بالذكر ان المركز يهدف الى رفع درجة الوعى لدى اسر صيادى بحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم مما يحقق التنمية المستدامة ، من خلال عدد من البرامج منها الاكتشاف المبكر للإعاقة ، والتمكين الاقتصادي للعمالة الغير منتظمة ، وتنظيم الاسرة من خلال برنامج (2كفاية) ، وتنمية الطفولة المبكرة ، ومحو الامية ، بالإضافة الى صحة الأم من خلال برنامج الالف يوم الأولى ويأتي ذلك تفعيلا وتنفيذاً للبرتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية .

يذكر أن الفاعلية تتضمن عدد من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة ، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ، ورصد حالات فى حاجة الى محو امية ، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر مشروع (مستورة ) ، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة ، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعى ، بمشاركة فرق الهلال الاحمر والرائدات الاجتماعيات .

جدير بالذكر أن بحيرة المنزلة تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وتقع علي حدود ثلاث محافظات هي ( الدقهلية - دمياط - بورسعيد ) وكانت تبلغ مساحتها 750 الف فدان ، مع مرور السنين أصبحت 150 الف فدان فقط بسبب التعديات ، وبعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات داخل البحيرة أصبحت 250 الف فدان ، وتم الانتهاء من إنشاء طريق الحزام الآمن علي شاطئ البحيرة بطول 83 كيلو متر يربط بين محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد ) والهدف من إنشاءه هو وقف نزيف التعدي علي شاطئ البحيرة وتقديم خدمات للمواطنين ، وقامت محافظة الدقهليه بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الكبري، وذلك لإجراء اعمال التخطيط التفصيلي لعدد 9 قطع اراضي مكتسبة من إنشاء طريق الحزام الآمن لتنفيذ مشروعات تنموية استثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الصيادين ( مراسي لخدمة الصيادين - ميناء للصيد - اسواق بيع اسماك بالجمله - اسواق خضروات وفاكهة - حدائق - ملاعب - محطة تموين سيارات - مجمع مواقف ) ، بالإضافة إلي انشاء كورنيش ترفيهي بطول 3 كيلو متر لخدمة أبناء مراكز الشمال الثلاث ( المطرية والمنزلة والجمالية) .

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