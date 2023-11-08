أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على بيراميدز

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز الزمالك بنصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على موقع اكس :" ‏‎الزمالك اكبر من اي حد".



فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي ليكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.