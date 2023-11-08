حزب الله يستهدف جيش الاحتلال في محيط قاعدة شوميرا



أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت بالأسلحة المناسبة قوة مشاة من جيش الاحتلال في محيط قاعدة شوميرا حيث تم إسقاط إصابات مؤكدة بينهم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت بأن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى بالإضافة الي تسلل طائرات باتجاه الجليل.

ومن جانبها؛ ردت قوات الاحتلال بقصف محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان بثلاثة صواريخ عبر مسيرة تابعة لجيش الاحتلال.



وقصفت أيضا قوات الاحتلال إسرائيلي مرتفعات بلدة ياطر وأطراف بلدة مروحين ووادي هونين جنوبي لبنان.



فيما أعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق أن عناصره استهدفت بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء موقع بياض بليدا بالاسلحة المناسبة.‏

كما استهدفت المقاومة اللبنانية كذلك قوة المشاة "الإسرائيلية" قرب ثكنة "دوفيف" أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة فيها بين قتيل وجريح.

جاء ذلك ردًا على العدوان الاسرائيلي الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية.

وفي سياق اخر؛ حاول قوات الاحتلال مجدداً إحراق الأحراج في أطراف بلدة ‌حلتا⁩ وكفرشوبا⁩ بإطلاق القذائف الضوئية والإنشطارية

