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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهود غير مسبوقة لجذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز الصناعة الوطنية

الصناعة
الصناعة

أكدت صحيفة (الأهرام) أن الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، خاصة فيما يختص باستثمارات تشجيع الصناعة الوطنية وتوطين صناعات جديدة؛ تستوعب الكثير من الأيدى العاملة لمكافحة البطالة.


وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (جهود متواصلة لتشجيع الاستثمار) - إن الحكومة سوف ترسل، خلال أيام قليلة، عددا من مشروعات القوانين إلى البرلمان؛ لمناقشتها وإقرارها، وهي قوانين تتعلق بالأساس بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات والمحفزات لمجتمع الأموال والمستثمرين.


ونوهت الصحيفة بجهود الدولة، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة زخما غير مسبوق في هذا الصدد؛ مما عكس الرغبة الحقيقية لدى الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وساقت الصحيفة مثالا بمناقشة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات - أداء الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية تلك الصناعة، علاوة على المتابعة الدقيقة من رئيس الوزراء للمحفزات، التي سيتم تقديمها لصناعة السيارات الكهربايئة؛ تمهيدا لجذب المستثمرين العالميين العاملين فى هذه الصناعة.


وأشارت الصحيفة إلى معرض التجارة البينية الإفريقي الذي سيعقد في القاهرة، وستنطلق خلاله المنصة الإلكترونية لهذا التعاون المصري الإفريقي.


وذكرت الصحيفة أن من أهم خطوات تشجيع الاستثمارات الخارجية لمصر؛ خطوة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وهو أحد أهم أذرع الدولة المصرية الاستثمارية، وأهم مؤسسات التنمية؛ ومن ثم فإن تطويره، وتحديث آليات أدائه، سوف يعجلان بقيام البنك بدوره التنموي في الاقتصاد الوطني.
 

الاستثمارات الصناعة مصر استثمار اخبار البلد

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