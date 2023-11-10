عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعقد مؤتمره الانتخابي الأول بالدقهلية لنصرة غزة..اليوم

الدكتورعبد السند
الدكتورعبد السند يمامة المرشح الرئاسى ورئيس حزب الوفد

قرر المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد تخصيص مؤتمره الانتخابي الأول الذي يعقد بالدقهلية اليوم الجمعة ١٠ نوفمبر لنصرة غزة.

وأكد أن المؤتمر يتزامن مع القمة العربية الطارئة التي تعقد في اليوم التالي بالرياض.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة أن خطابه سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بغزة لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض.

وناشد الدكتور عبدالسند يمامة المجتمع الدولي والضمير الإنساني أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة ومايحدث من غض الطرف عن اكبر جريمة ترتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس.

وطالب رئيس الوفد القادة العرب الي وقفة حاسمة ضد هذه الهمجية الصهيونية التي تمارس أمام أعين العالم.

وحيا مرشح الوفد الرئاسي كفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض رغم القصف الوحشي المستمر.

وقال النائب الوفدي نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة النائب  طارق عبدالعزيز والذي يقام المؤتمر تحت رعايته أن الدكتور عبدالسند يمامة مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية اختار عنوان المؤتمر "غزة في قلب الوفد" وأن يخصص المؤتمر الانتخابي الأول له لنصرة غزة والقضية الفلسطينية إيمانا منه بالدور التاريخي والمستمر لحزب الوفد في الوقوف دائما مع الاشقاء الفلسطينين.

وأعلن النائب طارق عبدالعزيز عن تنفيذ فيلم وثائقي يوثق المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة بالإضافة إلي فيلم اخر يعرض بالمؤتمر يتضمن السيرة الذاتية لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

كما ستحمل جميع بانرات المؤتمر صورة العلمين المصري والفلسطيني وشعارات مناصرة غزة.

ويعقد المؤتمر بميت فارس بالدقهلية اليوم الجمعه ١٠ نوفمبر الساعة الرابعه عصرا.

المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد نصرة غزة القمة العربية الطارئة الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

ليس أجنبيا.. ناقد رياضي يكشف عن مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

ترشيحاتنا

الاحتلال يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه- 2024م| تفاصيل

أول تطبيق للقانون.. القضاء يواجه متهمين طمسا لوحات سيارتهما بعقوبات رادعة.. تفاصيل

قرارات حاسمة لمجلس الزمالك.. المدرب الجديد ومستحقات أوسوريو ومصير الثلاثي|تفاصيل

السكة الحديد تطلق خدمة جديدة على خط "طنطا-منوف-القاهرة" والعكس اعتبارا من اليوم

بقرار حكومي لنابغة دمياط.. تفاصيل منحة بإلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

بقرار حكومي لنابغة دمياط.. تفاصيل منحة بإلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم

شكلها متغير .. شاهد بطلة مسلسل الحاج متولي بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار .. إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ