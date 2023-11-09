حملة فريد زهران: المحور الاقتصادي وملفي التعليم والصحة على رأس أولوياتنا

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم المرشح الرئاسي فريد زهران، إن فريد زهران هو مرشح رئاسي من قلب المعارضة المصرية، وعدد من أحزاب المعارضة تدعمه وحزب العدل شريك رئيسي في هذه الحملة، وما يقدمه في برنامجه الانتخابي هو انعكاس لطريق طويل لطرح بدائل حقيقية جادة، وحلول للأوضاع التي يعيشها المواطن الآن.

حملة فريد زهران تكشف عن برنامجها الانتخابي

وأضافت "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن المحور السياسي على رأسها فتح حوار مجتمعي لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء المصري، والتنحي عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاة، وإصدار قرار بإجراء المجالس المحلية المتوقفة من 10 سنوات، وفتح حوار مجتمعي عن استقلاليتها بشكل حقيقي، باعتبارها واحدة من أهم المعوقات التي تجعله يشعر بما تم إنجازه في حياته اليومية، وكذلك استخدام الصلاحيات الممنوحة لإصدار قرار بالعفو الشامل عن كافة سجناء الرأي.

وتابعت المتحدث باسم المرشح فريد زهران، أن المحور الاقتصادي قائم على رؤية تتبني على تخارج الدولة من الاقتصاد خاصة في القطاعات التي يجب أن تتوفر فيها التنافسية، والمحور الأول يدور حول حماية التنافسية ودعم القطاع الخاص، وإعادة ترتيب الأولويات، إذ أن التعليم والصحة أولى من أي استثمارات عامة أخرى، وإدارة ملف الديون، والتركيز على هذا الملف، وإعادة رسم سياسة المالية العامة، ومحاولة الوصول لمستويات إنتاج حقيقية، ويكون هناك استثمار في الإنتاج، وحل أزمة الإسكان وتراخيص البناء.

واستكملت، أن المحور الاجتماعي أيضا على رأس أولوياته ملف التعليم والصحة، والعدالة الاجتماعية، والأسرة وقضياها، خاصة أن هناك تدخلات تشريعية عديدة، والمجتمع المدني يجب أن يكون شريك في التنمية، والشباب من المحاور المؤسسة في البرنامج.