عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: تركي آل الشيخ شخص متميز جدًا.. وأتمني يدعم أفلامي

جمال العدل
جمال العدل

أكد المنتج جمال العدل، أن المستشار تركي آل الشيخ شخص متميز جدًا في الأعمال ومتفرد وسريع الإيقاع في صناعة النجاح، موضحا أنه يوافق أن يدعمه تركي الشيخ بأعمال فنية في فيلم أو أكثر.

وأوضح "العدل"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو شئ لا يصدق وبه قفزات كبيرة وليس إيقاع سريع فقط، مشددًا أنه يوافق ويتمنى أن يدعمه تركي آل الشيخ في أعمال له.

وأشار جمال العدل ، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ فاتح الباب للفنانين المصريين، مؤكدا أن الفن ليس له وطن ولابد أن نتكامل في الأعمال في الوطن العربي، معقبًا: "أنا لو منتج أولاد رزق هسيب تركي آل شيخ يدعم الفيلم".

جمال العدل حبر سري تركي آل الشيخ السعودية الفن أسما إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الإمارات: ندين الهجمات الإسرائيلية بأقوى العبارات و يجب وضع حد لحصار غزة

جمال العدل يصف بيومي فؤاد بالممثل الكبير ويوجه له رسالة على الهواء|فيديو

أنتى واحده معندكيش دم والله.. راندا البحيري تثير الجدل مع بلوجر عبر فيس بوك

بمشاركة ٥٧ دولة .. احمد موسى: دمج القمتين العربية والاسلامية لتعقد ظهر السبت بشأن غزة

ظاهرتان جويتان .. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم

المباراة الافتتاحية بين الأهلي وسيمبا.. كأس الأمم الإفريقية 2027 الأكثر ربحية في التاريخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال .. أحذر ظهور هذه العلامات تشير للإصابة بمرض خطير

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

بسعر غير متوقع.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل 

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ