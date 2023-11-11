جمال العدل: تركي آل الشيخ شخص متميز جدًا.. وأتمني يدعم أفلامي

أكد المنتج جمال العدل، أن المستشار تركي آل الشيخ شخص متميز جدًا في الأعمال ومتفرد وسريع الإيقاع في صناعة النجاح، موضحا أنه يوافق أن يدعمه تركي الشيخ بأعمال فنية في فيلم أو أكثر.

وأوضح "العدل"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو شئ لا يصدق وبه قفزات كبيرة وليس إيقاع سريع فقط، مشددًا أنه يوافق ويتمنى أن يدعمه تركي آل الشيخ في أعمال له.

وأشار جمال العدل ، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ فاتح الباب للفنانين المصريين، مؤكدا أن الفن ليس له وطن ولابد أن نتكامل في الأعمال في الوطن العربي، معقبًا: "أنا لو منتج أولاد رزق هسيب تركي آل شيخ يدعم الفيلم".