عمره أقل من 20 سنة ووقع العقد.. لاعب مصري شاب ينافس ميسي في إنتر ميامي

منافس مصري جديد للاعب العالمي ليونيل ميسي، تمكن لاعب مصري شاب لا يتعدى عمره 20 عاما من أن يكون منافسا قويا لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني.

لاعب مصري ينافس ميسي

ترجع البداية بإعلان نادي إنتر ميامي الأمريكي عن توقيعه مع اللاعب المصري جون منير، الذي كان يلعب بشكل احترافي في لعبة EAFC أو "فيفا" سابقًا.

وتم الإعلان أن التعاقد مع منير سيكون لموسم واحد فقط، مع إمكانية التجديد للمواسم اللاحقة، ينافس نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للألعاب الإلكترونية EMLS، وسيكون جون منير من بين أفراد فريقهم.

يبلغ منير من العمر 19 عامًا، ورغم صغر سنه، إلا أنه حقق العديد من الإنجازات في مجال الألعاب الإلكترونية. وقد تمكن من الوصول إلى المركز التاسع عالميًا في التصنيف الخاص بلعبة فيفا 23.

من هو المصري منافس ليونيل ميسي ؟

وسبق لجون منير أن وصل إلى دور الـ16 في بطولة العالم للعبة FIFA23، مما يظهر مهاراته وقدراته المميزة في هذا المجال. وعلى الرغم من أنه لن يلعب مباريات مع ليونيل ميسي على أرض الملعب، إلا أنه سيكون زميلًا له في نادي إنتر ميامي على الأقل.

يُعرف جون منير بالاسم الرمزي "K1John" في عالم الألعاب الإلكترونية، وقد حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته.

ميسي وجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة

يأتي هذا الجدل، بعدما فاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه مؤخرًا، مما زاد الفارق بينه وبين منافسه الأقرب كريستيانو رونالدو، البرتغالي، إلى ثلاث كرات ذهبية.

وتستعد الأرجنتين لمواجهة أوروجواي في الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

وأثير جدل جديد عن ميسي أيضا قبل المباراة، عبر طرح سؤال على مدرب أوروغواي حول كيفية إيقاف ميسي الذي حقق الكرة الذهبية مؤخرًا، فأجاب قائلاً: "في الحقيقة، ليس هناك طريقة لإيقافه، أعتقد أنه يجب علينا أن نسأل ميسي نفسه، ماذا يمكننا أن نفعل في الملعب حتى لا يلعب بشكل جيد؟".

وأضاف المدرب البارز في تصريحاته قائلاً: "عدم وجود طريقة فعالة لإيقاف ميسي ولاعبين عظماء مثله يعزز كرة القدم ويجعلها أكثر حيوية وتميزًا".