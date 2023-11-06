الكرة الذهبية ”ساخنة"| فلسطين تصوت إلى محمد صلاح.. وهكذا فاز ميسي بالأصوات العربية

في النسخة الأخيرة من جائزة "الكرة الذهبية"، لم يحصل نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري محمد صلاح على المركز الأول في تصويت الصحفيين. وحل صلاح في المركز الـ11، في حين فاز بها ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022.



ميسي يتصدر التصويت

وتصدر ميسي التصويت بفارق كبير، حيث اختاره المسؤول عن التصويت من مصر في المركز الأول. وجاء النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني وصلاح في المركز الثالث. ويُشير هذا الترتيب إلى أهمية اللاعبين البارزين على الساحة الدولية.

دور فلسطين في التصويت

أحد الأمور الملفتة في هذا السياق هو موقف فلسطين من التصويت لصالح محمد صلاح في حفل توزيع جوائز "بالون دور". وقد كانت فلسطين من بين الدول التي قررت منح صوتها لصالح النجم المصري. وهو أمر ملفت للنظر نظرًا للدعم القوي لصلاح من جمهوره في الشرق الأوسط.

عملية اختيار الفائز

وتعتمد جائزة "بالون دور" على تصويت مجموعة من الصحفيين المحترفين من مختلف أنحاء العالم. ويُمثل هؤلاء الصحفيين مجموعة متنوعة من الدول، وتتم اختيارهم بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل 100 دولة. وبناءً على هذا التصنيف، يقومون بالتصويت لاختيار الفائز في الجائزة.