سقوط تاجر مخدرات بالسلام بحوزته 35 كيلو استروكس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بجلب كميات من مخدر الإستروكس تمهيداً للإتجار به.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على (35 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر الحشيش الصناعى - فرد خرطوش).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فـى إطار مكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية جالبى المواد المخدرة.