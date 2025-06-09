4 أجانب يتاجرون في المخدرات بمدينة نصر .. قرار عاجل من النيابة

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 متهمين أجانب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرهم خلال ممارسة نشاطهم الإجرامي في نطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين، عقب جهود مكثفة لتحديد هويتهم بناءً على ما تم تداوله من مقطع يوثق واقعة بيع مواد مخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات البيع.

أقر المتهمون بمواجهتهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها لكشف باقي تفاصيل الواقعة.