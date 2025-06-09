تقودك للحبس.. تعرف على خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة

يقع الكثير من المواطنين في خطأ تأجير الشقق السكنية ملكهم دون الحصول على موافقة قسم الشرطة التابع للمنطقة المتواجد بها الشقة، بما يخالف القانون، وفي هذا التقرير نوضح خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة

7 خطوات

1- الدخول على الموقع لـ وزارة الداخلية الرسمي.

2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة.

3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة.

4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.

5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.

6- الضغط على كلمة "إرسال".

7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.

المستندات المطلوبة

1ـ صورة البطاقة الشخصية.

2ـ رقم تليفون المحمول الخاص به.

3ـ صورة من عقد الإيجار.

4ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال.

5ـ صورة وثيقة الزواج.

6ـ رقم السيارة إن وجدت.

العقوبة المقررة

ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.