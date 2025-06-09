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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ماتت الأم وأصيب الطفلان والزوج.. انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر

ماتت الأم وأصيب الطفلين والزوج.. انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر
ماتت الأم وأصيب الطفلين والزوج.. انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر
إسلام دياب

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مدينة 6 أكتوبر، أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة زوجها وابنيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ورد بلاغ إلى غرفة النجدة بالجيزة يفيد وقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ملاكي، مما أدى لمصرع سيدة، وإصابة زوجها وابنيها.

تم إزالة آثار الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

على جانب آخر، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة على طريق الصف بمحافظة الجيزة.

وتبين من التحريات أن المصابين هم محمد إبراهيم 61 عاما، هدى محمد 45 عاما، رويدة محمد 15 عاما، إبراهيم محمد 15عاما، محمود محمد 11 عاما، معاذ محمد  7 أعوام 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائرة مركز الصف ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي نتج عنها إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وخرج 4 مصابين بعد تحسن حالتهم، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. 

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