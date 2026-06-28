مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم FIFA 2026

يشهد دور الـ 32 بمنافسات كأس العالم 2026 مواجهات قوية بين المنتخبات الصاعدة
وفيما يلي نبرز لكم جميع مباريات دور الـ32:
1. هولندا – المغرب
2. أستراليا – مصر
3. سويسرا - الجزائر
4. الأرجنتين – الرأس الأخضر
5. إسبانيا – النمسا
6. كوت ديفوار – النرويج
7. البرازيل – اليابان
8. ألمانيا – باراغواي
9. فرنسا – السويد
10. جنوب إفريقيا – كندا
11. الولايات المتحدة – البوسنة والهرسك
12. بلجيكا – السنغال
13. كولومبيا – غانا
14. إنجلترا – الكونغو الديمقراطية
15. المكسيك – الإكوادور
16. البرتغال – كرواتيا
وفي ما يأتي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم FIFA 2026™ :
المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا
المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك
المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب
المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، باراغواي
المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادور
المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد
المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر
المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر
المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغال
المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر
المجموعة 11: كولومبيا، البرتغال، الكونغو الديمقراطية
المجموعة 12: إنجلترا، غانا، كرواتيا