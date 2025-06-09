بعد عودته من الحج.. أحمد سعد يتألق في حفله بالساحل الشمالي

أحيا الفنان أحمد سعد أحدث حفلاته الغنائية مساء أمس الأحد، في الساحل الشمالي، ضمن حفلات موسم عيد الأضحى ٢٠٢٥.

وتفاعل مع الجمهور بشكل قوي بباقة من أحدث أغانيه، مثل “صدقيني، يا سبب فرحتي ، وسع وسع”.

وجاء هذا الحفل بعد تصدر أحمد سعد مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد أن شارك جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإزالة الوشم من ذراعه باستخدام تقنية الليزر، وذلك قبل أداء فريضة الحج.

ووجه أحمد سعد رسالة لجمهوره بعد الحفل، حيث شارك صوره من الحفل عبر خاصية الإستوري وكتب معلقا: “شكرا جدا على اليوم الحلو دا”.

وفى وقت سابق، كان قد أوضح أحمد سعد أن الوشم كان يهدف إلى تغطية آثار جرح قديم نتيجة حادث تعرض له، وأنه لجأ إليه لأسباب تجميلية فقط.

أحمد سعد يشارك جمهوره من داخل الحرم

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بلحظات روحانية خاصة أثناء تأدية مناسك الحج حيث شارك فيديو عبر السوشيال ميديا وهو يظهر فيه ويتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية تبعث على السكينة والخشوع.

وعلّق سعد على الفيديو قائلًا: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم”.

أغاني أحمد سعد

من جهة أخرى، حققت أغنية "سيد الناس.. جدع" للفنان أحمد سعد انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إطلاقها كأغنية دعائية والتتر لمسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من بطولة شقيقه عمرو سعد.

ألبوم أحمد سعد

وأصبح الألبوم متاح حاليا للجمهور عبر القناة الرسمية للنجم أحمد سعد على يوتيوب وهو عبارة عن 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

ويضم الألبوم أغنية «حبيبنا» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و«تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و«بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.