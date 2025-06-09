قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد أبو مسلم: لا أخشى إنتر ميامي.. والأهلي قادر على العبور من مجموعة الموت
مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا
استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب
حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية
تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد عودته من الحج.. أحمد سعد يتألق في حفله بالساحل الشمالي

أحمد سعد
أحمد سعد
تقى الجيزاوي

أحيا الفنان أحمد سعد أحدث حفلاته الغنائية مساء أمس الأحد، في الساحل الشمالي، ضمن حفلات موسم عيد الأضحى ٢٠٢٥.

 وتفاعل مع الجمهور بشكل قوي بباقة من أحدث أغانيه، مثل “صدقيني، يا سبب فرحتي ، وسع وسع”.

وجاء هذا الحفل بعد تصدر أحمد سعد مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد أن شارك جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإزالة الوشم من ذراعه باستخدام تقنية الليزر، وذلك قبل أداء فريضة الحج.

ووجه أحمد سعد رسالة لجمهوره بعد الحفل، حيث شارك صوره من الحفل عبر خاصية الإستوري وكتب معلقا: “شكرا جدا على اليوم الحلو دا”.

وفى وقت سابق، كان قد أوضح أحمد سعد أن الوشم كان يهدف إلى تغطية آثار جرح قديم نتيجة حادث تعرض له، وأنه لجأ إليه لأسباب تجميلية فقط.

أحمد سعد يشارك جمهوره من داخل الحرم 

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بلحظات روحانية خاصة أثناء تأدية مناسك الحج حيث شارك فيديو عبر السوشيال ميديا وهو يظهر فيه ويتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية تبعث على السكينة والخشوع.

وعلّق سعد على الفيديو قائلًا: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم”.

أغاني أحمد سعد

من جهة أخرى، حققت أغنية "سيد الناس.. جدع" للفنان أحمد سعد انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إطلاقها كأغنية دعائية والتتر لمسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من بطولة شقيقه عمرو سعد.

ألبوم أحمد سعد 

وأصبح الألبوم متاح حاليا للجمهور عبر القناة الرسمية للنجم أحمد سعد على يوتيوب وهو عبارة عن 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

ويضم الألبوم أغنية «حبيبنا» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات  تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و«تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و«بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

أحمد سعد حفلات أحمد سعد حفلات عيد الأضحى ٢٠٢٥ اغاني أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

الكرة الذهبية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

ترشيحاتنا

لوس أنجلوس

خطوة جديدة من حاكم كاليفورينا لتحدي قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني

تامي بروس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية

تامي بروس: السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتحدث عن نفسه حول رفض قيام دولة فلسطينية

وزارة الخارجية القطرية

قطر تُدين حادث مدرسة النمسا

بالصور

بوصفة نادية السيد .. طريقة عمل البريوش الهش في المنزل

طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش

استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب

العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

فيديو

تامر عاشور ومحمود الليثي

تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد