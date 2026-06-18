تحذير.. علامات غير متوقعة تكشف عن الإصابة بالسرطان

لا تظهر أعراض السرطان فور الإصابة بالمرض ولكن عندما يضغط الورم على الأعضاء أو الأنسجة المجاورة، أو إفراز مواد كيميائية معينة تؤثر على وظائف الجسم.

وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.. اليك العلامات التحذيرية الشائعة:

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن السريع دون اتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة قد يكون علامة مبكرة، خاصة في سرطانات البنكرياس، المعدة، المريء، أو الرئة.

الإرهاق الشديد

التعب الذي لا يتحسن بالراحة وقد يكون الإرهاق عرضاً مبكراً في بعض أنواع السرطانات، مثل اللوكيميا (سرطان الدم)، أو يظهر لاحقاً نتيجة النزيف أو فقر الدم.

الحمى المستمرة

الحمى الشائعة في الأمراض المعدية وتكون خطرا إذا كانت متكررة أو لا تزول فيمكن أن تشير إلى وجود سرطان يؤثر على الجهاز المناعي (مثل اللمفوما).

الألم المزمن

الألم الذي يستمر أو يزداد سوءاً دون سبب واضح من المحتمل أن يكون علامة على وجود ورم، خاصة في مراحل متقدمة.

تغيرات الجلد

ظهور شامات جديدة، أو تغير في شكل أو حجم أو لون الشامات الموجودة، أو تقرحات لا تلتئم، أو اصفرار الجلد والعينين.

وجود تغير في عادات الإخراج تستمر لفترة طويلة مثل إسهال أو إمساك مزمن، أو تغير في حجم البراز قد يشير لسرطان القولون.

نزيف غير طبيعي مثل السعال المصحوب بدم خاصة في البول أو البراز أو نزيف مهبلي غير طبيعي.

صعوبة البلع

الشعور بوجود كتلة في الحلق أو ألم عند البلع قد يشير لسرطان الرأس والرقبة أو المريء.

كتل أو تورمات فأي كتلة محسوسة تحت الجلد، خاصة في الثدي، الخصيتين، أو الغدد الليمفاوية تحت الإبط أو الرقبة.

سعال مزمن أو بحة صوت

السعال الذي لا يزول لمدة أكثر من 3-4 أسابيع، أو تغير نبرة الصوت.