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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إلغاء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى سويسرا بعد توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني
القسم الخارجي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن رئيس الوزراء شهباز شريف، ألغى زيارته المقررة إلى سويسرا.

وفي رسالة، لصحيفة "دون" الباكستانية قال دار ردًا على سؤال حول زيارة رئيس الوزراء: "نعم، تم إلغاؤها".

وأضاف: "بما أن مراسم التوقيع قد اكتملت عن بُعد هذا الصباح بعد توقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني، ثم توقيع رئيس الوزراء شهباز شريف كوسيط، فقد تم إلغاء مراسم الغد".

وكان من المقرر إجراء المحادثات غدًا (الجمعة) في منتجع بمدينة بورجنستوك السويسرية، حيث كان من المقرر التوقيع رسميًا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

رئيس الوزراء الباكستاني توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار

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