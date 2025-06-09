حجاج الجمعيات يختتمون رمي الجمرات تحت إجراءات تنظيمية ميسرة

يختتم حجاج الجمعيات الأهلية أداء مناسك الحج اليوم الاثنين، برمي الجمرات في مشعر منى، في ثالث أيام التشريق.

وتواصل بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي متابعة إقامة حجاج الجمعيات الأهلية في مشعر منى خلال أيام التشريق، وسط توفير كافة سبل الراحة والرعاية لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر، حيث تم وضع جدول زمني للتحرك داخل كل مخيم لمن يرغب من الحجاج لتنظيم أفواج لرمي الجمرات والعودة للمخيم.

وأكدت إدارة بعثة القرعة أن عمليات التفويج تمت بسلاسة، في ظل الإجراءات التنظيمية التي وفرتها السلطات السعودية لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.



وأشارت إلى التزام الحجاج بتعليمات التفويج وتوزيع الأوقات المحددة لكل مجموعة، ما ساهم في منع التكدس وتحقيق انسيابية في حركة الحشود.



وتتابع غرفة عمليات البعثة على مدار الساعة لضمان تلبية جميع احتياجات الحجاج.

وقال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن البعثة تتابع لحظة بلحظة تحركات الحجاج داخل مشعر منى، وتقوم بتوفير الدعم اللوجيستي والطبي اللازم لهم، بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وأوضح عبد الموجود أن الحجاج المتعجلين غادروا منى بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، وتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، تمهيدا للعودة إلى أرض الوطن.

وأضاف أن الحجاج غير المتعجلين انتظروا في منى حتى اليوم الاثنين وهو الثالث من أيام التشريق، لاستكمال رمي الجمرات الثلاث، ويتوجهون اليوم الى مكة لأداء طواف الوداع.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية التابعة للبعثة تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات حرجة حتى الآن، بفضل التزام الحجاج بالإرشادات والتوجيهات الصحية والتنظيمية.

وأكد عبد الموجود أن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، مشددا على أن نجاح موسم الحج يعكس التنسيق الكامل بين بعثة التضامن والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.