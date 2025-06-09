بعد شائعات رحيله.. رونالدو يعلن مصيره مع النصر السعودي

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل حول مستقبله، مؤكداً أنه سيبقى في نادي النصر السعودي، الموسم المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع النادي السعودي في 30 يونيو المقبل، دون التوصل لاتفاق رسمي حول التجديد حتى الآن.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال لحصد لقب دوري الأمم الأوروبية، عقب التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية 5-3 عقب انتهاء اللقاء باللقاء بالتعادل 2-2.

رونالدو يحسم الجدل حول مستقبله

وقال رونالدو في تصريحات صحفية عقب تتويجه مع منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية: "المستقبل؟ لن يتغير شيء، النصر؟ نعم".

وأضاف: "الفوز للبرتغال دائمًا ما يكون مميزًا، فزتُ بالعديد من الألقاب مع الأندية، لكن لا شيء يضاهي الفوز للبرتغال، إنه شعورٌ بالدموع، وأداءٌ للواجب، وفرحةٌ كبيرة".

كانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، زعمت أن كريستيانو رونالدو، سيغادر النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي.

رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي في ديسمبر 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد ، أنهى الموسم الثاني على التوالي هدافًا للدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل 25 هدفًا في الدوري هذا الموسم، لكن النصر أنهى الموسم في المركز الثالث بشكل مخيب للآمال، وخسر فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.