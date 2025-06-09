أمام باتشوكا.. لماذا لا تحتسب ركلة ترجيح زيزو هدفا مع الأهلي؟

سجل أحمد مصطفى “زيزو” ظهوره الأول بقميص النادي الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي، في المباراة الودية التي أقيمت الليلة الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وانضم زيزو إلى الأهلي، الجمعة الماضي، في صفقة مجانية، عقب نهاية عقده مع نادي الزمالك.

وشارك زيزو بديلًا في الدقيقة 54 على حساب السلوفيني جراديشار، لكنه لم يترك أي بصمة مؤثرة في الشوط الثاني.

وتقدم زيزو لتسديد ركلة الترجيح الأولى للأهلي، وسدد كرة قوية على يمين باتشوكا، سكنت الشباك.

لماذا لا تحتسب ركلة ترجيح زيزو هدفا؟

أُدخلت ركلات الترجيح عام 1970، وتُستخدم لتحديد الفائز في مباريات كرة القدم الإقصائية أو النهائية حال انتهاء وقت المباراة بالتعادل.

وفقًا لقواعد كرة القدم، تُعتبر ركلات الترجيح منفصلة عن نتائج المباريات، وتُستخدم فقط لتحديد الفريق المتأهل في البطولة أو الفائز باللقب كما أن أهداف ركلات الترجيح لا تُحتسب ضمن أهداف اللاعب أو الفريق.

ويُسمح فقط للاعبين الذين كانوا على أرض الملعب عند صافرة نهاية وقت اللقاء بالمشاركة في ركلات الترجيح، حتى حارس المرمى يمكنه تنفيذ ركلات الترجيح.

لكن إذا حصل فريق على ركلة جزاء خلال المباراة، وحولها لاعب إلى هدف، فإن هذا الهدف يضاف إلى أرقامه مع الفريق.