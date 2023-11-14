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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقبال وتحويل 8 جرحى فلسطينيين من المصابين في أحداث غزة بمعبر رفح

نقل المساعدات لاعادة
نقل المساعدات لاعادة تخزينها في مخازن الهلال الأحمر

وصل إلى الأراضي المصرية،  اليوم الثلاثاء ، 4 جرحى فلسطينيين من المصابين إثر أحداث غزة عن طريق معبر رفح البري،  بشمال سيناء ..حيث تم فحص الحالات بمعرفة فريق طبي متواجد داخل المعبر.

وقالت مصادر طبية،  إنه تم نقل اثنين منهم الى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج من خلال الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة من عدة جامعات مصرية، بينما تم نقل اثنين اخرين الى مستشفيات بالقاهرة حسب تخصص الحالة التي تتطلب علاجا ورعاية طبية مميزة .

 

نقل 4 جرحى:


كما تم نقل 4 جرحى آخرين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام لتلقى العلام في معهد ناصر بالقاهرة وعين شمس التخصصي.

وفي نفس السياق.. قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء،  ان مطار العريش الجوي يستعد لاستقبال طائرة من إيطاليا محملة بـ 16 طن مساعدات. 

كما يستقبل مطار العريش الجوي طائرة مساعدات أمريكية.  حيث سيتم تفريغها عن طريق الأحمر المصري لتخزينها في مخازن الهلال بمدينة العريش تمهيدا لادخالها الى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري تباعا .

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محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات التركية بميناء العريش

رفح الجرحى الفلسطينيين مستشفي مساعدات

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