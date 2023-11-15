وزير خارجية إيرلندا: طالبنا بوقف إطلاق نار إنساني ووقف العنف فى غزة

قال وزير خارجية إيرلندا: “طالبنا بوقف إطلاق نار إنساني ونريد أن ينتهي هذا العنف الذى يحدث فى غزة وقد صرحنا بهذا علنا، ولا ينبغي ان يكون هناك وفيات”.

وأضاف وزير خارجية أيرلندا ، خلال كلمته اليوم مع نظيره المصري، السفير سامح شكري: “كما أن هناك عدد كبير من الأطفال يموتون وهذا أمر مؤسف ونريد إنهاء هذا العنف ونعتقد أن هذه الحرب لابد أن تقف وكلما كان فى وقت أقرب كلما كان أفضل”.



وتابع: “نحاول إستغلال وقف اطلاق النار الإنساني لنري كيف سيتطور الأمر، ولابد أن نسمح للمساعدات الإنسانية أن تدخل إلى غزة وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات، وفى الواقع إنهم يعرضون حياتهم للخطر كل يوم وبحاجة إلى دعمهم دعما كاملا وتوفير المستلزمات الطبية للأطباء”.