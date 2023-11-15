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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنشر لأول مرة.. وثيقة تاريخية نادرة بإنشاء كلية الطب جامعة طنطا عام 1951

صدى البلد

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن وثيقة تاريخية نادرة تنشر لأول مرة لقانون إنشاء كلية الطب بطنطا رقم 64 لعام 1951 بإنشاء كلية طب طنطا في جامعة فؤاد الأول، وجاء في مادته الأولي ينشأ في  جامعة فؤاد الأول كلية الطب باسم كلية طب طنطا ويكون مقرها مدينة طنطا، والمادة الثانية تشمل كلية طب طنطا (مدرسة طب- مستشفى تعليمياً) والمادة الثالثة تسرى على كلية طب طنطا الأحكام الخاصة بمدرسة الطب والمستشفى التعليمي المنصوص عليها في كل من اللائحتين الأساسية والداخلية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول والمادة الرابعة خاصة بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد لأول المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لعام 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942، أما المادة الخامسة نصت على " على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من السنة الدراسية 1950-1951 ويأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

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أكد رئيس جامعة طنطا أن هذه الوثيقة تؤكد عراقة كلية الطب بجامعة طنطا والمكانة الريادية وأهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به منذ أكثر من ٧٠ عاما.
أضاف الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أن ذلك جاء عقب تكليفه بتشكيل لجنة لإعداد كتاب عن جامعة طنطا شاملاً تاريخها وأهم سماتها وانجازاتها.

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