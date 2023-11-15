اجتماع تنظيمي بـ مستقبل وطن لدعم وتأييد السيسي بانتخابات الرئاسة 2024

عقدت أمانتا العلاقات الحكومية والمجالس المحلية المركزية، بحزب مستقبل وطن، اجتماعاً تنظيمياً، اليوم الأربعاء، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

وشارك في الاجتماع التنظيمى النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب فخري طايل، أمين شئون العلاقات الحكومية المركزية، والمهندس أحمد صبرى، أمين المجالس المحلية المركزية، الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب الامانتين، وأمناء الأمانتين على مستوى 27 محافظة.

وفي بداية كلمته، رحب النائب أحمد عبد الجواد، بالمشاركين في الاجتماع التنظيمى، لافتا إلى أن الحزب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في الاستحقاق الانتخابي، لأنه يضم أفضل الكوادر في المحافظات، ولديه قيادات مؤثرة في الشارع، كما أن كوادره تجمع بين الخبرة والشباب، موجها بالعمل الحثيث لخدمة المواطن وتحقيق أهداف الحزب، مستعرضا خطة دعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا دعم الحزب الكامل للسيد الرئيس.

ومن جانبه، ثمن النائب فخري طايل، أمين شئون العلاقات الحكومية المركزية، الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي العربي ودعم الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات والأزمات الراهنة.

وفي نفس الوقت، أشاد المهندس أحمد صبري، أمين المجالس المحلية المركزية، بموقف مصر والقيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والالتحام دعما رجل للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد المشاركون في الاجتماع التنظيمي، بحالة الحراك الكبير التي شهدها الحزب خلال الشهور القليلة الماضية بالتزامن مع تشكيل الأمانة المركزية واستكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في المحافظات وضخ دماء جديدة للحزب، تعمل وفق رؤية مؤسسية موحدة وضمن إطار تنظيمي فاعل يجعل مستقبل وطن دائما في صدارة المشهد السياسي.