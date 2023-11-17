إشادة برلمانية بتوجيه الرئيس السيسي للتنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة.. ويؤكدون: موقف إنساني عظيم

قرار انسانى,, وكيل افريقية النواب يثمن استقبال الأطفال حديثى الولادة من غزة

برلماني: استقبال حديثي الولادة من عزة يؤكد موقف الرئيس الشجاع لمساعدة الفلسطينيين

أمين سر حقوق الإنسان بالشيوخ تُثمن استجابة السيسي لمعالجة الطفل الفلسطيني في مصر

ثمن نواب توجيه الرئيس السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة، مؤكدين أن استجابة الرئيس السيسي السريعة تعبر عن مدى إنسانيته ووقوفه بجانب الأشقاء الفلسطينيين ونصرتهم.

ووصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة، بالإنسانى مؤكداً أن هذا التوجيه الرئاسى المصرى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى الأشقاء الفلسطينيين لانقاذ اطفالهم من مواجهة الموت

وطالب " سليم " من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الكبرى والولايات المتحدة الاميركية اتخاذ جميع الاجراءات باسم الانسانية الحفاظ على حياة النساء والرجال والشيوخ والاطفال بعد جرائم جيش الاحتلال التى لم ترحم حتى الأطفال الفلسطيين من حديثى الولادة للوقف الفوري للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.



وأكد الدكتور محمد سليم أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق الا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على جهوده الكبيرة إقليمياً ودولياً للتوصل الى الوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وادخال المساعدات الاغاثية الى غزة لتخفيف الاثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الحرب الاسرائيلية المسعورة داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس

وثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة، واستجابته لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في الحرب التي يشنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبته بالعلاج دخل الأراضي المصرية ومحاولة انقاذه.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ الرئيس السيسي يدعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من قوة، ويثبت أنه رئيس إنسان في المقام الأول.

وأوضحت إسحق أن استجابة الرئيس للطفل الفلسطيني لم تكن المرة الأولى، حيث استجاب الرئيس في العديد من المرات للحالات الإنسانية في فلسطين ومنها استجابته لمناشدة أب فلسطينى من قطاع غزة طالب بعلاج طفلته التى تُعانى من مرض جلدى خطير، وبالفعل تم تحويلها إلى مصر للعلاج في المستشفيات المصرية.

وشددت على أن مصر دائما وأبدا في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق من أجل حصوله على حقه الشرعي وحل الدولتين لحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، موكدة أن الرئيس السيسي كان حريصا على إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى أهالي غزة منذ الحظة الأولى من الهجوم الوحشي على الشعب الفلسطيني من قبل القوات الإسرائيلية.

وثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس السيسي للتنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة، معتبرًا أنه موقف إنسانى عظيم من الدرجة الأولى ويؤكد دائمًا موقف الرئيس الشجاع في مساعدة مواطني غزة.

واكد هلال ان الدولة المصرية بذلت جهودا وما زالت منذ بداية الأزمة وعملية طوفان الأقصى لدفع كافة الجهود لوقف إطلاق النار، ورفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين والأطفال بقطاع غزة.

واكد وزير الخارجية سامح شكري، امس الخميس، على التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين، والتنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتوفير النفاذ الكامل للمساعدات.

وأشار شكري في بيان لوزارة الخارجية إلى استمرار توفير الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين في مصر، وأنه جاري العمل على ترتيب الإجراءات اللوجيستية الخاصة باستقبال الأطفال حديثي الولادة على النحو الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.