عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

منتخب مصر
منتخب مصر

فاجأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، باستبعاد الثلاثي: إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، عقب المواجهة التي حقق فيها المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في ليلة شهدت تألق نجم ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح بتسجيله سوبر هاتريك، وأضاف مصطفى محمد الخامس، ثم أتمها محمود تريزيجيه بالهدف السادس.

منتخب مصر 

القصة الكاملة وراء استبعاد فيتوريا لثلاثي المنتخب

رغم الفوز الكبير، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب مواجهة جيبوتي، قرارا باستبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، بناءً على رغبة من فيتوريا؛ بعد علمه بعدم استكمال الثلاثي الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، مما أشعل غضب المدير الفني البرتغالي ليقرر مغادرة الثلاثي لمعسكر الفريق.

وأكد مصدر، أن بعضا من لاعبي المنتخب الكبار تدخلوا لاحتواء الأزمة، لكن رفض فيتوريا أي محاولات للعدول عن قراره، خاصة بعد علمه باستهتار الثلاثي، ووصلات الهزار بينهم قبل المباراة، ورفضهم إجراء المران؛ بسبب غضبهم من عدم المشاركة خلال المباراة.

ويدرس حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعبين الثلاثة بجانب استبعادهم؛ تأييدًا ودعمًا لقرار فيتوريا، ولإيصال رسالة لأي لاعب لن يلتزم بقرارات المدير الفني للمنتخب.

الداخلية في يوم.. ضبط قضيتي غسيل أموال بـ 8 ملايين جنيه.. حملات أمنية مكبرة على العناصر الإجرامية بالمحافظات

دراسة بجامعة ييل تكشف النقل القسري لأكثر من 2400 طفل أوكراني إلى بيلاروسيا

ضم لاعبين جدد للمنتخب

ويذكر أن أن فيتوريا لن يضم لاعبين مكان الثلاثي المستبعد، بسبب ضيق الوقت، خاصة أن البعثة ستتجه إلى ليبيريا مساء اليوم الجمعة؛ من أجل مواجهة سيراليون، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

في المقابل، ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي، تقريرًا من المنتخب؛ من أجل اتضاح الصورة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المطلوبة ضد اللاعبين، خاصة أن الأمر يمس تمثيل لاعبي الأهلي في المنتخب الوطني.

منتخب مصر 

أهداف مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي

حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لـ تريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها في الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.

القصة الكاملة وراء استبعاد فيتوريا لثلاثي المنتخب البرتغالي روي فيتوريا ضم لاعيبة جديدة للمنتخب أهداف مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي منتخب مصر مباراة منتخب مصر امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول دولة عربية تدين هجوم حماس على إسرائيل | وتطالب بالإفراج عن المدنيين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

قيادات حزبية تتحدث عن خطة دعم السيسي في انتخابات الرئاسة .. لا تضييقات أمنية في العمل السياسي

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

كوهين وكاميرون يناقشان مصادر تمويل حماس في بريطانيا

حسام موافي لأهل فلسطين : خليكم مؤمنين بالله .. فيديو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل في خلق نكبة ثانية وتدمير غزة

رد يسري جبر على منكري حساب القبر: كأنهم ماتوا وعرفوا وعادوا للحياة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نقترب من الوصول إلى حل لإيقاف العدوان

الأهلي يكتسح الزمالك 48 -23 في الربع الثاني من قمة السلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ