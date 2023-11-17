قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

فاجأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، باستبعاد الثلاثي: إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر، عقب المواجهة التي حقق فيها المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في ليلة شهدت تألق نجم ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح بتسجيله سوبر هاتريك، وأضاف مصطفى محمد الخامس، ثم أتمها محمود تريزيجيه بالهدف السادس.

منتخب مصر

القصة الكاملة وراء استبعاد فيتوريا لثلاثي المنتخب

رغم الفوز الكبير، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب مواجهة جيبوتي، قرارا باستبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، بناءً على رغبة من فيتوريا؛ بعد علمه بعدم استكمال الثلاثي الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، مما أشعل غضب المدير الفني البرتغالي ليقرر مغادرة الثلاثي لمعسكر الفريق.

وأكد مصدر، أن بعضا من لاعبي المنتخب الكبار تدخلوا لاحتواء الأزمة، لكن رفض فيتوريا أي محاولات للعدول عن قراره، خاصة بعد علمه باستهتار الثلاثي، ووصلات الهزار بينهم قبل المباراة، ورفضهم إجراء المران؛ بسبب غضبهم من عدم المشاركة خلال المباراة.

ويدرس حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعبين الثلاثة بجانب استبعادهم؛ تأييدًا ودعمًا لقرار فيتوريا، ولإيصال رسالة لأي لاعب لن يلتزم بقرارات المدير الفني للمنتخب.

ضم لاعبين جدد للمنتخب

ويذكر أن أن فيتوريا لن يضم لاعبين مكان الثلاثي المستبعد، بسبب ضيق الوقت، خاصة أن البعثة ستتجه إلى ليبيريا مساء اليوم الجمعة؛ من أجل مواجهة سيراليون، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

في المقابل، ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي، تقريرًا من المنتخب؛ من أجل اتضاح الصورة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المطلوبة ضد اللاعبين، خاصة أن الأمر يمس تمثيل لاعبي الأهلي في المنتخب الوطني.

منتخب مصر

أهداف مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي

حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.



جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لـ تريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها في الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.