الداخلية في يوم.. ضبط قضيتي غسيل أموال بـ 8 ملايين جنيه.. حملات أمنية مكبرة على العناصر الإجرامية بالمحافظات

جوزها عمله كمين.. سيدة تستدرج شخصا وتجبره على توقيع إيصالات أمانة

بحيلة شيطانية.. عاطل يسطو على أموال عميل بأحد البنوك في الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ ( 5 مليون جنيه ).

تاجر ملابس يغسل 8 ملايين جنيه

وفي الوقت ذاته، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ ( 8 مليون جنيه ).

استهداف تجارة المخدرات

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها في مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو") بحوزة 5 متهمين و تنفيذ (650) حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط (2) قضية "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 64,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية وعدد من الطلقات) بحوزة متهمّين "لهما معلومات جنائية".

وواصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (المنوفية، الشرقية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الحملات فى مديرية أمن المنوفية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" - فرد محلى وطلقة- سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش وطلقتَين).

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- عدد من الاقراص المخدرة - فرد محلى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

حملات أمنية بمنطقة فيصل

وقامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بمنطقة فيصل بالجيزة استهدفت العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

و أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (30 قضية بإجمالي 30 متهم) وبحوزتهم (كميات من "الحشيش ، الهيروين ، الأيس ، البودر" المخدر –35 قضية سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط (18 حكم جناية – 67 حكم مستأنف – 137 حكم جزئى – 167 حكم غرامة – 21 مخالفة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

سحب 1888 رخص مركبات

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1888 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالك من الشوارع، فضلا عن تحرير 646 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بورود رسالة له من آخر، إدعى أنه موظف بخدمة عملاء بالبريد وتم وقف الخدمة له وذلك لتحديث البيانات الخاصة به وطلب إعطائه بيانات بطاقة الإئتمان خاصته "فيزا" عقب ذلك فوجئ بقيام المشكو فـى حقه بسحب مبلغ مالى.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه كاملاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (عامل) بتلقيه إتصال هاتفى من صديقه (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم) أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (ربة منزل وزوجها "مقيمان بالشقة محل البلاغ" وآخران) وبرفقتهم المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بقيام ربة المنزل باستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سـ نجة" وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض "سنجة"- 2 هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.