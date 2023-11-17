يستخدم بطاقات بنكية خاصة بالمواطنين بالخارج.. تاجر ملابس يغسل 8 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر ، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 8 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.