عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غسل 250 مليون جنيه.. قرار جهات التحقيق بشأن صاحب شركة ورق

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.


ضبطت الأجهزة الأمنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.


وأضافت التحريات قيام المتهم بتأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى.


وأكدت التحريات أن المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى وتأسيس أنشطه تجارية وشراء سيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.


قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي طلبت من المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

غسل 250 مليون جنيه حبس مالك شركة النصب الإحتيال الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

ترشيحاتنا

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

مشروع يضم دولا كبرى لجمع 12 مليار دولار لحماية الشعاب المرجانية| تفاصيل

الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء نشر الولايات المتحدة لأسلحة محظورة

مدير القادة والأركان الأسبق : كسر حاجز الخوف كان التحدي الأعظم بعد 67

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

186 مليار يورو.. أوكرانيا بانتظار مفاجأة حال الانضمام للاتحاد الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ