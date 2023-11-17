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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وهيروين.. القبض على 3 تجار مخدرات بالمنوفية والشرقية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (المنوفية، الشرقية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الحملات فى مديرية أمن المنوفية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" - فرد محلى وطلقة- سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش وطلقتَين).

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- عدد من الاقراص المخدرة - فرد محلى).

 بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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