9 كيلو حشيش وأقراص مخدرة.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بمليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالقليوبية بقصد الاتجار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4000 قرص عقار مخدر – عدد 2500 قرص مؤثر- عدد من طلقات الخرطوش- سلاح أبيض- ميزان حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,100,000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.