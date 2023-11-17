المخدرات تهديد للأمن والسلم الداخلى مؤتمر لـ الداخلية لتوعية المجتمع بمخاطر الإدمان

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (المؤتمر الحادى والثلاثون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار " المخدرات تهديد للأمن والسلم الداخلى" بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية .

تم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها (موقف إنتشار المخدرات دولياً وإقليمياً وتعزيز أُطر التعاون الدولى الداعم لعمليات الإستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود - تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للإرتقاء بالأداء الأمنى لمجابهة مشكلة المخدرات - جهود وزارة الداخلية للإرتقاء بالعملية التدريبية - الوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت - مواصلة التنسيق لمواجهة البؤر الإجرامية - تعزيز الرقابة على المواد الكيماوية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة - مجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الإتجار بالمواد المخدرة).

كما إستهدف المؤتمر ضرورة تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الإجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطى والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطى بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وسائقى حافلات المدارس.

وقد تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات .

وإنتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية.