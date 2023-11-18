محمد ياسين يتوج بـ فضية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة

توج محمد ياسين لاعب المنتخب المصري، بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، والمقامة بجورجيا.



وحقق ياسين فضية البطولة بعد خسارته في المباراة النهائية أمام المجري دومونكس بيلي (13-15).



واستهل لاعب المنتخب المصري مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.



وصعد محمد ياسين مباشرة لدور ال128، ثم حقق الفوز على والروماني هوريا نيستور بنتيجة (15-6).



وفاز في دور الـ 64 على الألماني جوليوس ريبنثال (15-9)، وبعدها حقق ياسين الفوز في دور ال32 على الأوكراني ماكسيم بيرشك (15-8).



ونجح الفرعون في الفوز بثمن النهائي على الإيطالي ماتي أنتال (15-6)، ثم تغلب في ربع النهائي على الأوكراني دانيل مذور (15-5).



وحقق ياسين الفوز في نصف النهائي على الإيطالي فابيو ماسترومارينو (15-12)، وأخيرا خسر في النهائي أمام دومونكس بيلي (13-15).