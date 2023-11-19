نصر للسيارات تعود من جديد.. Kastour تقدم جودة ألمانية بصناعة مصرية.. أبرز فعاليات Trans MEA 2023

أن ترى علامات مصرية عريقة تحت سقف واحد من أجل مواكبة التطور والعمل بأحدث النظم العالمية تحت شعار صنع فى مصر، هو حلم أشبه بالمستحيل، ولكن أن تجده يتحقق على أرض الواقع، وليس ذلك فحسب بل تنافس هذه المنتجات نظيرتها العالمية هو أكبر دليل على أن المستحيل يمكن تحقيقه بالعمل والإرادة.

رصد موقع صدى البلد الإخباري على مدار 3 أيام متتالية أهم ما جاء فى معرض Trans MEA 2023، الذى قدم أكثر من نموذج مصري مشرف.

النصر للسيارات تعود من جديد

Kastour تقدم أفضل جودة ألمانية بصناعة مصرية

جيوشي موتورز تلبي نداء الرئيس بالعمل بالطاقة النظيفة

الروبوتات ستستحوذ مستقبلاً على وظائف البشر

وفيما يلى نستعرض أهم فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل لـ افريقيا والشرق الأوسط Trans MEA 2023، تحت شعار “توطين صناعة وسائل النقل فى مصر".

جيوشي موتورز

أعرب المهندس سامي توفيق رئيس القطاع التجاري بعلامة “جيوشي موتورز” عن الفخر بالمشاركة في معرض Trans MEA 2023 وتقديم أكثر من منتج طبقا لتوجيهات الرئيس للبدء فى الطاقة النظيفة من خلال حافلات كهربية وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وكذلك الديزل، مؤكداً أن المعرض يهتم بالطاقة النظيفة لأبعد حد.

وتابع أن معرض Trans MEA 2023 يساهم فى تقديم كل ما يعمل بالطاقة النظيفة، وتعميق الصناعة المحلية أو المكونات المحلية فى المنتجات المصرية، بنسبة 65% منتج محلى فى منتجات العلامة، والتطوير مستمر لحين الوصول لأعلى نسبة تصنيع محلية، وبالتالى توفير العملة الصعبة، وفرص عمل أكتر بالمصانع المغذية لهذه الصناعة.

وأشار أنه لابد من الاعتماد على الطاقة النظيفة وكذلك مصادر الدولة، من خلال تقليل الأعباء الاقتصادية من هلال مصادرنا الطبيعية المتواجدة فى مصر، وتلبية نداء السيد الرئيس منذ 5 سنوات لرغبته في تفعيل الطاقة النظيفة بشكل أكبر.



شركة MCV

صرح المهندس مينا نادي مدير التسويق بـ MCV أن أخر مرة للمشاركة بالمعرض كانت فى نسخة 2020، وتقديم الحافلة التي يتم استخدامها فى مطار القاهرة الدولي، وفى هذا العام يتم المشاركة بحافلتين بمواصفات ألمانية بتصنيع مصري، من بينهم الترددي، وكل تجربة بيتم تقديم أحدث المنتجات.

وأكد على الإهتمان بالجودة العالمية وهو ما يتضح بالمنافسة مع العلامات الأجنبية، وتفوق المنتج المصري من خلال التصميم والجودة وكذلك المقصورة الداخلية، وهو ما يسهل من مهمة انتشار المنتجات بشكل أكبر.

النصر للسيارات

ذكر المهندس صلاح توفيق مدير التسويق بشركة النصر للسيارات أن العلامة العريقة فى صناعة السيارات تعود من جديد وتقدم أكثر من إصدار فى مجال الحافلات، والتى تغذي أكثر من هيئة حكومية مصرية متمثلة فى وزارة الدفاع، هيئة النقل العام، هيئة نقل اسكندرية، مابين الكهربية والتى عمل بالغاز الطبيعي.

ظهر لوجو النصر العريق فى عام 2021 بقرار جمهوري ليعود من جديد فى المنافسة، عبر أكثر من إصدار سواء حافلة كبيرة أو متوسطة الحجم وكذلك الصغيرة.

شركة Kastour

تحدث المهندس قسطور ممدروح قسطور عن بداية مصنع Kastour افى 1980 من خلال تصنيع المقطورات، ثم تصنيع الحافلات فى 1991، ثم سيارات النقل الثقيل الـ man فى 1993، ومن وقتها والعلامة المصرية العريقة وكيلاً حصرياً لنظيرتها الألمانية البارزة بمصر، كما أن المشاركة فى معرض Trans MEA 2023من خلال 4 حافلات مابين الغاز الطبيعي والسياحي و العادي و ذى الطابقين، والنقل العام المكشوف.

يأتى ذلك بعد العمل بالحافلات التى تعمل بالسولار، تم البدء حالياً فى التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء ضمن التوجيهات الرئاسية الحالية بالعمل بالطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى العلمين

اختتمت عدسة صدى البلد فعاليات المعرض من خلال جناح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، من خلال المهندس محمود خالد بكلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية فى العلمين، والذى قال إن جناح الكلية يقدم 3 روبوتات مختلفة تخدم مجالات متعددة على رأسها التعليم، والتى تعمل جميعها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خالد أنه من بين الروبوتات هناك أحدهم يتعرف على الإشارات المرورية ويشرحها بشكل تفيلي أكثر للمعرفة بهذه الإشارات، والروبوت نور الذى تم تصنيعه بالكامل داخل الكلية، وهو مشروع بحثي ليساهم فى العملية التعليمية.

كما أن الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل كبير فى أخر عامين، من خلال مشاركات هاملة فى الوطن العربي والشرق الأوسط، وأيضاً التصفيات العالمية، وأن هناك احتمالية أن تستحوذ الروبوتات على بعض وظائف البشر مستقبلاً.