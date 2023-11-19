القاهرة الإخبارية: غضب إسرائيلى بعد تقرير "هآرتس" عن هجوم 7 أكتوبر

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية إن التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الذي كشف عن أن حركة حماس لم تكن تعلم بمهرجان نوفا الذي أقيم في مستوطنات غلاف غزة، كان مفاجأة مدوية للشارع والجمهور الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الحفل كان مخصصًا إقامته في يومي الخميس والجمعة وفي مساء الثلاثاء أي قبل الحفل بيومين تم تمديد الحفل ليوم ثالث وهو السبت، وهذا يؤكد أن حركة حماس لم تكن تعلم بموعد الحفل في المكان المذكور.

وأشارت إلى أنه كانت هناك طائرات دون طيار كانت تنفذ حملة غارات على تجمع في مستوطنات غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 364 شخصًا في الحفل.

وتابعت أن مقاومي حركة حماس لاحظوا وجود تلك الطائرات ما دفعهم للتواصل فيما بينهم والتوجه إلى مكان الحفل ما أدى إلى مقتل إسرائيليين والحصول على محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية من تلك النقطة.