عالم أزهري: يجوز للمرأة المطلقة التزين لزوجها لعله يعيدها إلى عصمته

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز للمرأة المطلقة التي تقضي عدتها في بيت الزوجية، التجمل لزوجها لعله يراها في أفضل صورة فيراجعها ويعيدها إلى عصمته.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فتوى له، أن المرأة المطلقة عليها أن تقضى عدتها في بيت الزوجية ولا تخرج من البيت، وللرجل الحق في مراجعتها، فإن لم يراجعها حتى انتهاء العدة؛ فلا يجوز لها البقاء في المنزل.

وتابع أبو اليزيد سلامة: وبعد انتهاء فترة العدة، يشترط على الزوج إذا أراد مراجعة زوجته؛ أن يكتب عقدا ومهرا جديدين، وعلى يد مأذون شرعي.

وأكد أنه يجب عليه أن يوثق هذا الطلاق، ويبرم عقدا جديدا للعودة، منوها بأن عدم إثبات الطلاق، فيه مخالفات للقانون؛ لأن الزوجة عليها أن تكون على علم بهذا الطلاق لإثبات حقها فيه.