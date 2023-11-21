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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر : المرأة المصرية عامل قوة في نهضة المجتمع وتقدمه

المؤتمر الوطني لدعم
المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الازهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع، بجهود المرأة المصرية في نهضة المجتمع وتقدمه والارتقاء به.

وأوضح نائب رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية التي تنظمه لجنة خدمة المجتمع بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية أن المرأة المصرية كانت وستظل وتستمر عامل قوة رئيس في بناء الوطن وتقدمه، لافتا إلى عناية الإسلام بالمرأة، وأن هناك سورة كاملة في القرآن الكريم تسمى بسورة النساء، إضافة إلى سور وآيات أخرى عديدة أكدت على مكانة المرأة ودورها العظيم في الأسرة والمجتمع.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن الشعب المصري أثبت أن مصر قادرة على اجتياز جميع التحديات التي تواجهها، وهذا ما لاحظناه خلال السنوات العشر السابقة.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد يؤكد أن مصر بلد متحضر يحترم الدستور والقانون، وأن هذه التعددية في المرشحين تعكس مظهرًا حضاريًّا يضاف إلى مظاهر التحضر المصري، كما تحدث عن أهمية مشاركة الشعب في هذا الاستحقاق  الكبير.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن صوت الناخب أمانة، وهو شهادة، مشيرًا إلى أن الإنسان مسئول عن الاختيار أمام الله تعالى وضميره، وأننا في حاجة إلى هذا الوعي بحقوقنا وواجباتنا تجاه الوطن.

حضر المؤتمر، كل من الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس الجامعة للجنوب والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة للوجه البحري والدكتور محمد فكري لفرع البنات الاستاذ محمد فاروق رئيس حملة مواطن والدكتور جمال شعبان والدكتورة دعاء زهران والسفير مصطفي الشربيني رئيس مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني.

كما شارك فيه نخبة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني ومبادرات للمرأة وذلك يوم الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بقاعة الأندلس بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف.

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جامعة الأزهر المستشفيات المراة نهضة المجتمع المرأة المصرية

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