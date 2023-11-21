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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: افتتاح منتجع سياحي عالمي قريبا في شرم الشيخ

فودة مع رئيس مجموعة
فودة مع رئيس مجموعة أكور

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، بحضور جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لأكور لايف ستايل وكبار المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ.

ورحب محافظ جنوب سيناء بزيارة رئيس المجموعة إلى مدينة شرم الشيخ، مُعبراً عن سعادته بزيادة الاستثمارات الفندقية لهذه السلسلة في نشاطها بمصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة في ظل السمعة العالمية المميزة لها، مؤكدا على توافر كافة التسهيلات في ظل توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وأعرب رئيس مجموعة أكور العالمية عن امتنانه بحفاوة الاستقبال، مؤكدا على سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ التي تمتلك مقومات عديدة ومتنوعة لجذب الحركة السياحية.

وأشار إلى مواصلة سلسلة أكور تواجدها بالدول التي تعمل بها، والتي تصل إلى 110 دول، بما يجعلها من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، حيث تمتلك ما يزيد على 5 آلاف فندق، وتتواجد فنادق السلسلة في مصر منذ ما يزيد على 40 عاماً.

وقال مستثمر سياحي: سعى لتوسيع نطاق أعمالنا مع مجموعة أكور، وتم التوقيع  معها الكثير من مذكرات التفاهم التي تتضمن مشروعات جديدة في مختلف المناطق المصرية مثل العلمين وسانت كاترين والأقصر وأسوان، ولدينا توسعات وفندقا جديدا في شرم الشيخ سيتم افتتاحه قريباً.

جنوب سيناء فودة مجموعة اكور السياحة فندق جديد

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