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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل توافق على وقف الطيران فوق شمال غزة لـ6 ساعات خلال الهدنة

أرشيفية
أرشيفية

قالت القناة السابعة العبرية، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على وقف نشاط الطيران والاستخبارات فوق شمال قطاع غزة لمدة 6 ساعات خلال أيام الهدنة مع حركة حماس.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إنه عقب موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتوقعة على صفقة الأسرى مع حركة حماس، سيتم منح يوم لتقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أن يتم تنفيذها ميدانيا.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإنه من المتوقع يوم الخميس أن يتم إطلاق سراح أول عشرة أسرى إسرائيليين من أيدي حركة حماس.

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن اجتماعًا لمجلس الوزراء سيعقد الليلة في الساعة 8:00 مساءً وذلك على خلفية أن هناك صفقة أسرى مع حماس.

وبحسب القانون الإسرائيلي فإن الحكومة وحدها هي التي يحق لها اتخاذ القرار بشأن صفقات إطلاق سراح الأسرى من السجون.

ووفقا للتقارير، فإن الصفقة الظاهرة ستتضمن إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، أي 50 أسيرا إسرائيليا، مقابل 150 أسيرا وأسيرة فلسطيني مسجون في إسرائيل.

مصدر سياسي إسرائيلي إسرائيل وقف نشاط الطيران والاستخبارات شمال قطاع غزة وقف إطلاق النار حركة حماس

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