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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموت يفجع الفنانة نجلاء بدر

صدى البلد

أعلنت الفنانة نجلاء بدر،  وفاة خالتها الدكتورة عايدة سعد عبر حسابها بفيسبوك.

وكتبت نجلاء بدر :"لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد اليومو سوف يقتصر العزاء على الصلاة فى جامع فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر والدفن فى مقابر العائلة خلف كليه البنات مصر الجديدة .. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

تعاقدت الفنانة نجلاء بدر على المشاركة فى بطولة مسلسل “عتبات البهجة” ، المقرر ان يخوض من خلاله الفنان يحيي الفخراني الماراثون الرمضاني القادم . 

وانضمت نجلاء بدر إلى بطولة العمل خلال الايام الماضية ، حيث يشاركها البطولة النسائية بالمسلسل الممثلة جومانا مراد . 

العمل من المقرر أن تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ، ومأخوذ عن رواية للكتاب المجيد إبراهيم ، ويخرجه مجدي أبو عميرة . 

 

يشار إلى أن آخر اعمال نجلاء بدر هو مسلسل “ صوت وصورة ” ، الذى يتم إذاعته حالياً على مجموعة قنوات dmc .

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

صوت وصورة فاطمة الشربتلي محمد سليمان عبد المالك أزمة نجلاء بدر اطلالات نجلاء بدر

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