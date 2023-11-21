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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر تتعاقد على مسلسل "عتبات البهجة" إمام يحيي الفخراني

نجلاء بدر
نجلاء بدر

تعاقدت الفنانة نجلاء بدر على المشاركة فى بطولة مسلسل “عتبات البهجة” ، المقرر ان يخوض من خلاله الفنان يحيي الفخراني الماراثون الرمضاني القادم . 

وانضمت نجلاء بدر الى بطولة العمل خلال الايام الماضية ، حيث يشاركها البطولة النسائية بالمسلسل الممثلة جومانا مراد . 

العمل من المقرر ان تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ، ومأخوذ عن رواية للكتاب المجيد إبراهيم ، ويخرجه مجدي أبو عميرة . 

يشار إلى أن أخر اعمال نجلاء بدر هو مسلسل “ صوت وصورة ” ، الذى يتم إذاعته حالياً على مجموعة قنوات dmc .

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

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نجلاء بدر تتحدث عن التبني : 

وقالت الفنانة نجلاء بدر، إنها ترفض فكرة تبنى طفل ولكنها ليست ضد كفالة اليتيم وهناك فرق كبير بينهما، موضحة أن رفضها لتلك الفكرة بسبب بلوغ الطفل لسن الرشد في وقت معين، ففي ذلك التوقيت أصبح مقيم معها في المنزل وهو أمر غير صائب وينطبق ذلك الأمر لو كانت فتاة فلا يصح أن تقيم معها برفقة زوجها.

وتابعت نجلاء بدر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "التبني مؤلم لكن الشرع هو كفالة اليتيم لكن أنا مقدرش أروح أشوفهم، مش عاوزه أتعلق بحد مش هيفضل بتاعي.. كفالة اليتيم ده واجب ديني أنا بعمله وراضية بيه وبحس بيه".

واستكملت نجلاء بدر حديثها قائلة أن زوجها لم يشاهد دورها في مسلسل "صوت وصورة" حتى وقتنا الحالي كونها ترفض أن تشاهد نفسها في أي عمل فني حتى لا تنتقد نفسها ويأتي لها شعور بالإحباط خلال تصوير العمل وتقوم من تغيير أداؤها خلال تصويرها الدور.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

نجلاء بدر الفنانة نجلاء بدر عتبات البهجة الفنان يحيى الفخراني يحيى الفخراني

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