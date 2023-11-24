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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: كروان مشاكل يدخل التمثيل من مسلسل بطن الحوت وانطلاق عرض فيلم بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ على نتفليكس

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها كروان مشاكل يدخل التمثيل من مسلسل بطن الحوت وانطلاق عرض فيلم بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ على نتفليكس.

 

بعد تكريمه في مهرجان فني.."كروان مشاكل" يمثل في مسلسل بطن الحوت

أثار ظهور كروان مشاكل الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يتحدث فيها بطريقة غريبة، في الحلقة الأولى من مسلسل بطن الحوت جدلا كبيرا. 

 

يسري نصر الله عن مشاركة كروان مشاكل في بطن الحوت: وش حقيقي

علق المخرج يسري نصر الله، على قصة مشاركة نجم التيك توك الشهير كروان مشاكل تمثيليا في إحدى حلقات مسلسل بطن الحوت الذي انطلق عرضه على منصة شاهد منذ ساعات. 

 

اليوم.. طرح فيلم Last Call For Istanbul عبر نتفليكس لأول مرة عالميا

تبدأ منصة نتفليكس عرض الفيلم التركي Last Call For Istanbul الذي يقوم ببطولته نجما مسلسل العشق الممنوع، بيرن سات، وكيفانش تاتليتوغ. 

 

هل تشارك شيرين رضا في موسم دراما رمضان 2024؟

قالت الفنانة شيرين رضا إنها مشغولة حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" الذي سيعرض خلال عام 2024، ومازال قرار عرضه في رمضان أو off seasom لم يحدد بشكل نهائي. 

 

حلقات لعبة Squid Game تتصدر مشاهدات نتفليكس في مصر

تصدرت حلقات Squid Game التفاعلية الجديدة قائمة المشاهدات عبر منصة نتفليكس بعد ساعات من عرضها، بمشاركة أشخاص حقيقيون في لعبة واقعية. 

 

تعرف على إيرادات فيلم Wish وNapoleon في البوكس أوفيس بعطلة عيد الشكر

تصدر فيلم ديزني الجديد Wish البوكس أوفيس الأمريكي في عطلة عيد الشكر، بعد ساعات من طرحه في السينمات محققا أكثر من 3 مليون دولار. 

كروان مشاكل Napoleon الأخبار المحلية والعالمية التيك توك بطن الحوت المخرج يسرى نصر الله العشق الممنوع

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