نشرة الفن: كروان مشاكل يدخل التمثيل من مسلسل بطن الحوت وانطلاق عرض فيلم بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ على نتفليكس

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها كروان مشاكل يدخل التمثيل من مسلسل بطن الحوت وانطلاق عرض فيلم بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ على نتفليكس.

أثار ظهور كروان مشاكل الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يتحدث فيها بطريقة غريبة، في الحلقة الأولى من مسلسل بطن الحوت جدلا كبيرا.

علق المخرج يسري نصر الله، على قصة مشاركة نجم التيك توك الشهير كروان مشاكل تمثيليا في إحدى حلقات مسلسل بطن الحوت الذي انطلق عرضه على منصة شاهد منذ ساعات.

تبدأ منصة نتفليكس عرض الفيلم التركي Last Call For Istanbul الذي يقوم ببطولته نجما مسلسل العشق الممنوع، بيرن سات، وكيفانش تاتليتوغ.

قالت الفنانة شيرين رضا إنها مشغولة حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" الذي سيعرض خلال عام 2024، ومازال قرار عرضه في رمضان أو off seasom لم يحدد بشكل نهائي.

تصدرت حلقات Squid Game التفاعلية الجديدة قائمة المشاهدات عبر منصة نتفليكس بعد ساعات من عرضها، بمشاركة أشخاص حقيقيون في لعبة واقعية.

تصدر فيلم ديزني الجديد Wish البوكس أوفيس الأمريكي في عطلة عيد الشكر، بعد ساعات من طرحه في السينمات محققا أكثر من 3 مليون دولار.