التيك توكر كروان مشاكل يكشف عن طموحاته المستقبلية

كشف كروان مشاكل، تيك توكر، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، مشيرا إلى أنه يمتلك كاريزما، تجعله يحقق مشاهدات كثيرة على منصة التيك توك بخلاف غيره من المشاهير، و لا أحد يقدر على منافسته.



وتابع كروان مشاكل، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أنه يحب مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنانة السورية أصالة والفنانة شيرين، قائلا:"شيرين دي أختي".

وأضاف أن يحب الغناء للفنان اللبناني جورج وسوف، لافتا إلى أنه بالنسبة للانتقادات التي يتعرض لها بسبب صوته، قال إن هناك تقنيات حديثة تساعد على تقوية الصوت.

وأشار إلى أن هناك محاذير على منصة التيك التوك، لافتا إلى أنه يتم عمل حظر حال الخروج عن القواعد أو التفوه بألفاظ خارجة، قائلا:"مفيش حاجة بتضايقني على منصة التيك توك".

وتابع أنه مقتنع أنه إنسان فاشل، بعد فشله في استكمال الدراسة والتعليم، قائلا:"ندمان على عدم استكمال تعليمي، والزمن مش بيرجع تاني، ومش بحاسب نفسي وطالما الحاجة راحت يبقى خالص".



